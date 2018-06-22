Пентагону понадобилась сверхтяжелая ракета Илона Маска

Компания SpaceX Илона Маска подписала контракт с министерством обороны США на запуск спутника AFSPC-52 на орбиту с помощью ракеты Falcon Heavy.

Стоимость контракта составила 130 млн долларов, говорится в сообщении на сайте министерства. Работы по подготовке к запуску будут проводиться в калифорнийском Хоторне, космическом центре имени Кеннеди (Флорида) и МакГрегоре (Техас).

Завершение работ планируется к сентябрю 2020 года.

Напомним, в феврале SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту.

Falcon Heavy («Тяжелый Сокол») – американская ракета-носитель сверхтяжелого класса с возможностью частично-повторного использования, спроектированная и произведенная американской компанией SpaceX. Относится к семейству Falcon и является одной из крупнейших ракет в истории мирового космического ракетостроения, наряду с «Сатурном-5», «Н-1», Space Shuttle и «Энергией».