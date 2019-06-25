Первая ступень Falcon Heavy разбилась при посадке

Первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy, стартовавшей во вторник, разбилась о посадочную платформу, следует из видео посадки, транслировавшегося на сайте SpaceX.

Первая ступень должна была опуститься на плавучую платформу размером 90 на 50 метров при помощи торможения двигателей и парашюта, но в итоге ударилась о платформу, взорвалась и упала в море, передает ТАСС.

Тем временем два боковых ускорителя благополучно приземлились на площадке базы ВВС США на мысе Канаверал.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon Heavy, на борту которой находились 24 спутника, исследовательская лаборатория и атомные часы.