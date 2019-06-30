Аэропорты Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников из Йемена

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали аэропорты городов Саудовской Аравии Джизан и Абха, сообщил телеканал Almasirah.

По версии мятежников из Йемена, ударам беспилотников подверглись военные объекты и ангары на территориях саудовских аэродромов, воздушное сообщение с которыми после атаки было приостановлено, передает ТАСС.

По сообщению эмиратского телеканала Al Arabiya, саудовская коалиция подтвердила факт атаки на аэропорт в Джизане, однако заявила, что ее силам якобы удалось сбить беспилотник хуситов. По словам представителя коалиции, ущерб аэропорту нанесен не был. Информацию об атаке в Абхе в коалиции не комментируют.

Напомним, 15 июня беспилотники хуситов атаковали аэропорты в саудовских городах Абха и Джизан. 11 июня дроны хуситы атаковали авиабазу в Саудовской Аравии.