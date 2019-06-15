Дроны хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в субботу, 15 июня, атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты в двух городах Саудовской Аравии, сообщает телеканал «Аль-Масира».

Уточняется, что атаке подверглись воздушные гавани в городах Абха и Джизан, передает ТАСС.

Саудовские военные заявили, что им удалось перехватить ракетный снаряд, выпущенный в направлении Абхи.

11 июня сообщалось об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы.

С момента начала военных действий в Йемене в марте 2015 года военные объекты на приграничной с Йеменом территории Саудовской Аравии постоянно находятся под обстрелом со стороны хуситов.