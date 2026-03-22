Financial Times: Иранские ракеты обошли ПВО Patriot при ударе по Катару
В ходе удара по промышленному комплексу QatarEnergy в Рас-Лаффане Ираном были применены современные маневренные ракеты, способные преодолевать американские системы ПВО Patriot, сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальное лицо.
Иран применил передовые ракеты при атаке на газовые предприятия в Катаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Financial Times. По данным источника издания, удары были нанесены по комплексу QatarEnergy в районе Рас-Лаффан на этой неделе.
В материале Financial Times отмечается, что использованное вооружение отличалось маневренностью и было способно обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. По словам неназванного официального лица, именно эти технологические характеристики позволили ракетам преодолеть защиту.
Напомним, Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек Европе новые проблемы после удара по СПГ-заводу в Катаре.
Военные Ирана пообещали продолжить удары по энергообъектам.