В детском лагере в Башкирии подростка убило флагштоком

В детском лагере в Бирском районе Башкирии мальчик умер от травм в результате упавшего на него флагштока.

По данным следствия, 3 июня в результате падения флагштока в детском лагере 15-летний подросток получил телесные повреждения, в результате которых скончался на месте, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

«Бирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), по факту смерти несовершеннолетнего мальчика», – говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев и сотрудников лагеря. После расследования уголовного дела действиям или бездействию лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при нахождении на территории детского лагеря, дадут правовую оценку.

Отмечается, что в рамках следствия проведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Москве подросток умер после визита к стоматологу.