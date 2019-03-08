В Москве подросток умер после похода к стоматологу

Следователи выясняют обстоятельства смерти подростка в Москве после проведения стоматологических процедур, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

В СК сообщили ТАСС, что несовершеннолетний, 2003 года рождения, поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждений города и умер в четверг, 7 марта, после проведения стоматологических процедур.

По факту гибели молодого человека проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В феврале прошлого года сообщалось о смерти ребенка из России в одной из стоматологических клиник Караганды.