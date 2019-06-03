Латвийский министр выступил за экономическое сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что его страна хочет развивать экономические отношения с Россией.

«Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме», – сказал глава МИД, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами стран. Ринкевич привел в пример договор о региональном сотрудничестве, который планируют подписать министерство экономики Латвии и Калужская область.

«Несколько договоров такого типа с другими регионами Латвии и России уже вступили в силу и успешно действуют», – отметил министр.

Он также рассказал об итогах переговоров с замминистра иностранных дел России Александром Панкиным.

«С заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным обсудили приоритеты Совета государств Балтийского моря и динамику отношений между Латвией и Россией», – заключил Ринкевич