Президент Казахстана оценил соседство с Россией и Китаем

Казахстану повезло со своими соседями, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув приверженность неразрывности связей, дружбе и союзничеству с Москвой.

«Я считаю, что нам с соседями повезло. Мы имеем таких соседей как Россию, Китайскую Народную Республику, Узбекистан, другие среднеазиатские государства. Но, прежде всего, если говорить о России и Китае – двух великих государствах, постоянных членах Совета безопасности (ООН), то, конечно же, повезло, потому что у нас есть возможность, во-первых, торговать, у нас есть возможность постоянно контактировать друг с другом», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что связи России и Казахстана «абсолютно неразрывны» и «уходят корнями в далекое историческое прошлое». По его словам, подобный исторический фон «никак нельзя разорвать или игнорировать».

«Поэтому политика преемственности в отношении казахстанско-российского сотрудничества будет полностью обеспечена, о чем я с уверенностью говорил на переговорах в Москве 4 апреля», – отметил президент Казахстана.

По его словам, в бытность главой МИД Казахстана в середине 90-х он утверждал, что «игнорирование России или же действия, которые направлены на подрыв сотрудничества между Казахстаном и Россией, по сути, являются действиями, направленными на подрыв национальной безопасности республики Казахстан». По его мнению, Россия и Казахстан «обречены на дружбу, сотрудничество» и на союзничество.

Токаев также выразил уверенность, что победит на выборах главы государства 9 июня.

«Вы знаете, в самом начале, когда я приступил к должности, некоторые ретивые чиновники стали вывешивать билборды, плакаты с моим изображением…Я заметил в одной из поездок, что билборды с моей огромной фотографией красуются в центральной части города, я просто был возмущен. Даже если 9 июня я смогу победить на выборах, в чем я в принципе не сомневаюсь, то мое дополнительное указание будет сводиться к тому, что фотографии, билборды с моим изображением вывешиваться на улицах не будут», – сказал Токаев.

Ранее Токаев, который является преемником Нурсултана Назарбаева, заявил, что не будет стесняться брать советы у своего предшественника.

19 марта Назарбаев заявил об уходе в отставку, а исполняющим обязанности президента республики до выборов был назначен Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы состоятся 9 июня.