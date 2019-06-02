Президент Казахстана рассказал о советах Назарбаева

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что не стесняется брать советы у предшественника Нурсултана Назарбаева.

Токаев в интервью на телеканале «Россия» заявил, что чувствует ответственность за судьбу государства, передает РИА «Новости».

«Ответственность подстегивает, дисциплинирует. Кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом, елбасы (лидер нации, официальный титул Назарбаева) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски», – сказал президент Казахстана.

Напомним, 19 марта Назарбаев заявил об уходе в отставку, а исполняющим обязанности президента республики до выборов был назначен Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы состоятся 9 июня, старшая дочь Назарбаева Дарига не примет в них участия.