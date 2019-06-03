Фото езды Якубовича по тротуару в Чувашии проверит полиция

Взгляд
3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:12  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
Перейти а раздел…

Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украину испытывают на готовность к миру с Россией

Возможно, Борис Шефир (слева) высказал вслух то, что Зеленский пока говорить боитсяФото: detector.media, Анна Марченко/ТАСС
Уходящая украинская элита угрожает новому президенту. Владимиру Зеленскому посулили, что у него «земля будет гореть под ногами», напомнили о судьбе Януковича. Истерику вызвало выступление бизнесмена Бориса Шефира, друга детства Зеленского, который призвал Украину к прямым переговорам с Путиным и потребовал отменить языковой закон. Пророссийская риторика на Украине звучит все чаще, а высказывание мыслей о развороте Киева к Москве уже не связано с риском для жизни.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Сосед убитого в драке спецназовца ГРУ рассказал подробности трагедии
            Установлен один из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ под МосквойСША и Израиль собрались предложить России сделку по СирииМэр Харькова призвал к прямым переговорам с РоссиейВ России значительно упала добыча нефти
            Названы сферы труда с наибольшим числом безработныхПоявилось видео ракетного удара по военному аэродрому в СирииОставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли заменуМедведева рассказала о желании «прыгнуть четверной»
            В России пересмотрят или отменят примерно 10 тыс. советских ГОСТовВ США заявили о резком сокращении числа российских военных советников в ВенесуэлеШарий объяснил видео о планах Румынии захватить часть УкраиныНеймар опубликовал интимные фото обвинившей его в изнасиловании женщины

            Главная тема


            Украину испытывают на готовность к миру с Россией

            «чертовски сильно бомбят»


            Трамп призвал Россию остановить «бойню» в Идлибе

            «ваша оборона провалится»


            США пригрозили лишить Евросоюз защиты от «российской угрозы»

            американская модель


            Выбежавшую на поле в финале ЛЧ полуголую подругу русского пранкера заблокировали в Instagram

            Видео

            заявление ОКР


            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

            проблемы пентагона


            В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

            «и это не Россия»


            В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

            «технологический вакуум»


            В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            Война без правил


            Андрей Безруков: США объявили Китай врагом

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Лунгин и «мракобесы»


            Сергей Козлов: Новоявленный «Плохиш» российского кино

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Фото езды Якубовича по тротуару в Чувашии проверит полиция

            3 июня 2019, 10:03

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Управление МВД по Чувашской республике организовало проверку после появления в Сети фото, на которых ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар в Чебоксарах.

            Инцидент произошел утром в субботу, 1 июня. Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал в столицу Чувашии, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной к Дню защиты детей, сообщает местное издание cheb.media.

            Добраться до места проведения мероприятия телеведущий решил на автомобиле, однако на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице. Якубович объехал его на внедорожнике Lexus по тротуару, после чего оставил машину и отправился на сцену, пишет «Российская газета».

            Фотографии инцидента, на которых видно, что за рулем люксового внедорожника сидит мужчина, похожий на Якубовича, опубликованы в одном из пабликов в «ВКонтакте».

            Внимательные горожане рассмотрели, что ведущий ехал за рулем не пристегнутым, а у автомобиля не были включены фары.

            В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили, что полиция проводит проверку по этому факту, водитель будет привлечен к ответственности.

            Ранее сообщалось, что госавтоинспекция Удмуртии проверит опубликованный в соцсетях ролик, в котором несовершеннолетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляет автомобилем без водительских прав.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............