Фото езды Якубовича по тротуару в Чувашии проверит полиция

Управление МВД по Чувашской республике организовало проверку после появления в Сети фото, на которых ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар в Чебоксарах.

Инцидент произошел утром в субботу, 1 июня. Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал в столицу Чувашии, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной к Дню защиты детей, сообщает местное издание cheb.media.

Добраться до места проведения мероприятия телеведущий решил на автомобиле, однако на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице. Якубович объехал его на внедорожнике Lexus по тротуару, после чего оставил машину и отправился на сцену, пишет «Российская газета».

Фотографии инцидента, на которых видно, что за рулем люксового внедорожника сидит мужчина, похожий на Якубовича, опубликованы в одном из пабликов в «ВКонтакте».

Внимательные горожане рассмотрели, что ведущий ехал за рулем не пристегнутым, а у автомобиля не были включены фары.

В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили, что полиция проводит проверку по этому факту, водитель будет привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось, что госавтоинспекция Удмуртии проверит опубликованный в соцсетях ролик, в котором несовершеннолетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляет автомобилем без водительских прав.