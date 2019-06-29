Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева по-разному восприняли слова президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

В комментарии ВГТРК Трамп употребил словосочетание great guy – «славный (прекрасный, хороший) парень».

Скабеева в своем Telegram-канале подчеркнула, что, скорее, не «прекрасный», а «великий», поскольку есть лозунг «Make America great again» («сделаем Америку снова великой»).

Соловьев не согласился, отметив, что слова Трампа переводятся как «отличный парень, не больше, но и не меньше» из-за разговорного слова «guy» (парень).

«Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин – великий. Кто ж будет спорить?» – написала в ответ Скабеева.

Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялись полуторачасовые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Трамп назвал Путина «прекрасным парнем», а их встречу «отличной».