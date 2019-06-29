«Победа» столкнулась с проблемами в поставках Boeing

Поставки самолетов Boeing авиакомпании «Победа» оказались под вопросом из-за проблем с визами американскими визами для специалистов.

По словам источника в авиакомпании, производитель отказался помогать с получением визы специалистам, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing, передает ТАСС.

«Обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приемки. И с визами всегда помогал производитель. С августа 2018 года делегации «Победы» осуществили приемку 10 самолетов в Сиэтле», - сказал источник.

Ранее лоукостер «Победа» отказался использовать самолеты МС-21 вместо Boeing 737 MAX. Новая партия самолетов должна начать поступать в ноябре.

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