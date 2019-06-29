Путин помог потерявшейся Меркель

На встрече с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель перепутала место, которое должна была занять. Российский лидер подсказал главе германского правительства, где ей нужно сесть.

Кадры со встречи опубликованы видеоагентством Ruptly.

На видео видно, как канцлер сверяет часы с президентом России, а после этого идет не в ту сторону. Тогда Путин помог Меркель и пригласил ее сесть с другой стороны стола.

В ходе встречи с российским президентом канцлер выглядела бодро. Позднее она сообщила, что чувствуют себя хорошо, но не пояснила, обращалась ли к врачу.

По итогам переговоров глав государств сообщалось, что стороны договорились в дальнейшем использовать «нормандский формат» для урегулирования в Донбассе.

Внимание к состоянию здоровья Меркель приковано после того, как канцлеру стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. У нее произошел приступ дрожи. Позднее Меркель объясняла свое состояние обезвоживанием. При этом Зеленский не предпринял никаких попыток помочь канцлеру Германии, за что подвергся резкой критике.

Еще один приступ Меркель испытала во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.