Страны G20 решили стремиться к прекращению выбросов пластика в океан

Лидеры стран G20 по итогам двухдневного саммита в японском городе Осака будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита.

Абэ заявил, что странам необходимо «соединить требования защиты экологии и экономического роста в один позитивный цикл». Они будут стремиться «до 2050 года свести к нулю загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами», передает ТАСС.

Он также отметил, что у лидеров G20 в ходе саммита были крупные расхождения в позициях по вопросам климата.

Саммит лидеров стран G20 завершился в субботу в Осаке. В заключительном слове Абэ подчеркнул, что странам-участницам удалось «прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации».

Премьер-министр Японии также указал, что по итогам саммита G20 удалось выработать общие подходы к решению проблем, не выпячивая при этом имеющиеся противоречия.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, лидеры G20 в ходе итогового заседания «обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в мире, обсудили вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций, возможности для стимулирования мирового экономического развития».

Также «состоялась дискуссия об актуальных направлениях инновационной деятельности, последних тенденциях в развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, обеспечении безопасности в сфере информационно- коммуникационных технологий».

Саммит «двадцатки» в 2019 году стал уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Форум проходил на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.

Напомним, в минувшем году экологи заявляли, что если люди продолжат загрязнять природу отходами из пластмассы так же активно, как сейчас, то к 2050 году в океанах пластикового мусора будет больше, чем рыбы.

В марте 2019 года Евросоюз решил отказаться от пластиковой посуды к 2021 году.

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