Экс-президент США заявил о проигрыше Трампа на выборах президента

Экс-президент США Джимми Картер заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп на самом деле проиграл выборы президента, а его победа - якобы результат вмешательства России.

«Нет сомнений, что русские вмешались в выборы. И я думаю, что если бы это вмешательство, масштабы которого, однако, не определены, было полностью расследовано, стало бы очевидно, что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году. Он проиграл и был введен в должность, потому что в его интересах вмешались русские», – заявил 94-летний экс-глава государства, передает ТАСС.

Напомним, в течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.