Глава МВД Грузии пообещал не впускать российского депутата Гаврилова в страну

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, севший в кресло спикера грузинского парламента, больше не будет допущен в страну, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил на брифинге министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, «Гаврилов меня сейчас вообще не интересует».

При этом на вопрос о возможном возвращении российского депутата он ответил: «Не впустим, не впустим».

Причины отказа Георгий Гахария не уточнил.

Ранее Сергей Гаврилов допустил возможность того, что посетит республику с новым, но личным визитом. Законодатель хочет опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон «О паломничестве».

«Мы приняли закон «О паломничестве», и в рамках этого закона я хотел бы опробовать его, посетив Грузию, поездить по святым местам», – пояснил Гаврилов.

В пятницу аккредитованные в Грузии послы Евросоюза выступили с совместным заявлением о том, что нужно «прозрачное, оперативное, эффективное» расследование событий в стране 20 июня, чтобы установить ответственность как виновных в попытке штурма парламента, так и тех, кто мог превысить полномочия при разгоне демонстрантов.

Дипломаты призвали включить в расследование омбудсмена, а сторонам предложили найти компромисс.

Инцидент с Гавриловым вызвал массовые протесты и обострил отношения России и Грузии. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Заседание было прервано, а затем парламент захватили радикалы.

Гаврилов рассказывал, что ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять у него документы.

Тбилиси захлестнули антироссийские акции, на фоне которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.