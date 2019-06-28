Ставший причиной грузинских волнений депутат собрался повторить поездку

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, подвергшийся нападению в Грузии, допустил возможность того, что посетит республику с новым, но личным визитом. Законодатель хочет опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон «О паломничестве».

«Мы приняли закон «О паломничестве», и в рамках этого закона я хотел бы опробовать его, посетив Грузию, поездить по святыням местным», – пояснил Гаврилов РИА «Новости».

Гаврилов подчеркнул, что сейчас не собирается в Грузию, так как не хочет давать повода провокаторам.

«Я верю, что ситуация там успокоится», – добавил он.

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Напомним, инцидент с Гавриловым вызвал массовые протесты и обострил отношения России и Грузии. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Заседание было прервано, а затем парламент захватили радикалы.

Гаврилов рассказывал, что ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять у него документы.

Тбилиси захлестнули антироссийские акции, на фоне которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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