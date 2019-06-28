У российского марсианского десантного модуля возникли проблемы с парашютами

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что во время испытаний в Швеции парашютов, с помощью которых российский десантный модуль должен доставить на Марс европейский марсоход, возникли проблемы.

Во время испытаний парашютной системы для программы ExoMars-2020 на шведском ракетном полигоне Эсрейндж после сброса полноразмерного макета десантного модуля с высоты 29 км оба парашюта раскрылись нормально, но после выхода из контейнеров на них были обнаружены разрывы в ткани, передает РИА «Новости».

ЕКА пояснили, что данная проблема на работу парашютной системы не повлияла, но к следующим испытаниям она будет доработана. Так, выход парашютов из контейнеров будет сделан более мягким, сами парашюты будут усилены, также правки внесут и в процесс укладки в контейнеры.

Ранее сообщалось, что в марте испытания парашютов на Земле прошли успешно.

Напомним, запуск к Марсу станции ExoMars-2020 запланирован на 25 июля 2020 года. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного, в составе которого будут российский посадочный модуль «Казачок» и европейский марсоход Rosalind Franklin.