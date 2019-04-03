Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс

Роскосмос опубликовал видео, где продемонстрировал посадку на Марс модуля «Казачок».

На видео телестудии Роскосмоса рассказывается об уникальном испытательном стенде НПО им. Лавочкина, где может отрабатываться мягкая посадка на поверхность Луны и Марса.

«Функция посадочной платформы – доставить на поверхность Марса российские научные приборы и европейский марсоход, в составе которого есть также два российских прибора», – сообщил руководитель дирекции по исследованию Марса НПО им. Лавочкина Петр Меркулов.

Отмечается, что аппаратура для исследования будет располагаться как на европейском марсоходе, так и на российской посадочной платформе.

Напомним, ученые разработали программу «ExoMars», чтобы узнать, возможна ли жизнь на Марсе. Данная программа состоит из двух миссий, первая из которых стартовала в 2016 году. А запуск второй с российским посадочным модулем «Казачок» и европейским марсоходом планируется летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что НАСА протестировали марсоход для миссии 2020 года.