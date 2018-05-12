Названа дата старта российско-европейской миссии ExoMars

Российская посадочная платформа с европейским марсоходом в рамках проекта ExoMars-2020 будет запущена 25 июля 2020 года, сообщает НПО им. Лавочкина.

«Двадцать пятое июля 2020 (года)», – говорится в сообщении предприятия, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ExoMars-2020 – второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В 2016 году на ракете «Протон-М» к Марсу был запущен европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter c двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке в октябре 2016 года.

Второй этап подразумевает более активное участие российской стороны. Российская посадочная платформа оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Планируется, что после посадки с нее съедет европейский марсоход, на котором также будет два российских прибора.

Космический корабль должен достигнуть орбиты Марса в марте 2021 года.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) отчиталось об успешно проведенном в Швеции испытании парашюта, при помощи которого на поверхность Марса предстоит спустить научное оборудование программы ExoMars-2020.

Еще один российско-европейский аппарат планируется отправить к спутнику Марса Фобосу в 2024 году в рамках проекта «Бумеранг»/«Экспедиция-М».

Кроме того, Европейское космическое агентство помимо совместного проекта ExoMars планирует развивать сотрудничество с Россией в изучении и освоении Луны.