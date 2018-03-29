Парашют для приземления на Марс испытали на Земле

Европейское космическое агентство (ЕКА) отчиталось об успешно проведенном в Швеции испытании парашюта, при помощи которого на поверхность Марса предстоит спустить научное оборудование программы ExoMars-2020.

«Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на Марс, прошел первое из целого ряда испытаний перед миссией ExoMars, в рамках которой на Красную планету будут доставлены марсоход и научная платформа», – цитирует ТАСС представителя ЕКА Тьерри Бланкера.

Имеется в виду второй главный парашют диаметром 35 метров, который должен раскрываться на финальной стадии спуска. Вся система массой 195 килограм, куда входят еще три парашюта, находится в металлическом контейнере.

Спускаемая капсула массой 500 килограмм вместе с парашютной системой в рамках испытаний была поднята на вертолете на высоту 1,2 километра от поверхности. Длившийся порядка 2,5 минуты процесс спуска засняли на видео с земли, а также при помощи закрепленных на капсуле портативных камер.

В перспективе ученые намерены провести повторные испытания, но на высоте 30 километров, куда капсула доставят на специальном воздушном шаре. Это, как считают ученые, позволит более реалистично отразить условия спуска в разреженной марсианской атмосфере.

Старт миссии запланирован на июль 2020 года. Космический корабль с посадочной платформой и автономным марсоходом Pasteur должен достигнуть орбиты Марса в марте 2021 года. Спускаемый модуль с посадочной платформой построит российское НПО Лавочкина.

Между тем, как следует из доклада НАСА, владелец компании SpaceX Илон Маск планирует завершить сертификацию своего частного космического корабля Crew Dragon для полетов к МКС к февралю 2019 года, передает РИА «Новости».

Ранее американское космическое агентство сообщало, что первый полет двух астронавтов к МКС на корабле Crew Dragon, назначен на апрель 2019 года, а первый российский космонавт может отправиться в составе международного экипажа на Crew Dragon в ноябре 2019 года. Вместе с тем, Роскосмос не планирует допускать российских космонавтов к полетам на американских частных космических кораблях до завершения их сертификации.