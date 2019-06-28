Главе департамента крупнейшего авотодилера «Рольф» предъявили обвинение

Директору департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

«Кайро является обвиняемым по уголовному делу», – сказали в суде, передает ТАСС.

Следственный комитет подал ходатайство о домашнем аресте директора, документ поступил в суд.

Напомним, Кайро был задержан в пятницу после допроса. В четверг СК провел обыски в ряде дилерских центрах холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.

Против основателя компании Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено дело о махинациях на 4 млрд рублей. При этом сам Петров заявил, что не намерен возвращаться в Россию.