Против основателя «Рольфа» возбуждено дело о многомиллиардных махинациях

В отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких других руководителей возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

Их подозревают в совершении «валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов», говорится на сайте СК.

«По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании «Панабел Лимитед», – рассказали в пресс-службе ведомства.

«С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей», – добавила пресс-служба.

По словам представителя СК, через подконтрольный Петрову столичный банк соучастники перечислили 4 млрд рублей со счета автодилерского холдинга на счет «Панабел Лимитед», который был открыт в банке Австрии. После эти средства Петров получил в свое распоряжение через подконтрольные иностранные компании.

Позже Петров в интервью СМИ заявил, что не намерен возвращаться в Россию, а уголовное преследование объяснил возможным рейдерским захватом его предприятия.

Ранее стало известно, что что СК начал обыски в ряде дилерских центрах крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.