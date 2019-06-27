СК начал обыск офисов частного автодилерского холдинга «Рольф»

Следственный комитет России проводит обыски в ряде дилерских центрах крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в компании.

При этом в холдинге не уточняют, по какой причине обыскивают их дилерские центры, пишет Reuters.

«Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», – сообщается в заявлении «Рольфа».

Также отмечается, что юристы автодилера «изучают документы». «По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании», добавляется в сообщении.

СК пока никак не прокомментировал ситуацию.