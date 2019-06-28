Задержан директор департамента крупнейшего российского автодилера

Руководителя департамента развития бизнеса крупнейшего российского автодилера «Рольф» Анатолия Кайро задержали после допроса.

«Кайро допросили, после чего задержали», – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В четверг СК провел обыски в ряде дилерских центрах крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.

Позже стало известно, что против основателя компании Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено дело о махинациях на 4 млрд рублей. При этом сам Петров заявил, что не намерен возвращаться в Россию.