«Краснодарскому каннибалу» вынесли приговор

Суд в Краснодаре вынес приговор Дмитрию Бакшееву по обвинению в убийстве и расчленении женщины на территории авиационного училища. Мужчине назначили наказание в виде 13 лет заключения.

Прикубанский районный суд признал виновным Дмитрия Бакшеева в убийстве 35-летней уроженки Кировской области и надругательстве над ее телом. Судья Любовь Карасева назначила наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

Ранее суд признал виновной в подстрекательстве к убийству жену Бакшеева.

В сентябре 2017 года Бакшеевы вместе с новой знакомой выпивали на заброшенной территории, между ними возник конфликт, в результате которого мужчина убил и расчленил женщину.

Во время обыска у супругов нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе.