В букете на столе Путина и Трампа увидели особый смысл

Цветочная композиция из подсолнухов и голубых гортензий в комнате для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может означать надежду на позитивное при некоторой холодности, считают эксперты.

По словам основателя образовательного проекта «Про. Этикет» Татьяны Барановой, в Японии полностью соблюдают сезонность при составлении букетов, передает РИА «Новости».

«Подсолнухи у них всегда означают что-то позитивное, положительное, этот цветок в Японии означает надежду на что-то хорошее. В букете присутствует гортензия, которую, наверное, можно трактовать, как определенную холодность... но подсолнухи символизируют надежду на потепление», – сказала Баранова.

Также она отметила, что совсем не обязательно наличие букета на деловых встречах подобного рода. При этом присутствие таких композиций добавляет эстетики, что «очень важно для японцев».

«Они (японцы) однозначно будут делать все, чтобы это выглядело хорошо, они и стол украшают, даже обеденный, для них это очень важно. Где-то в Европе такая встреча могла проходить и без цветов, это уместно и приемлемо», – добавила эксперт.

Ранее журналисты рассказали о насмешившей их фразе Трампа на встрече с Путиным.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке. Переговоры президентов продолжались полтора часа.