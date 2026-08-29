Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в России

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в РФ, подчеркнув, что не все страны могут таким похвастаться, передает РИА «Новости».

«У нас и традиции замечательные, не все страны могут похвастаться такими традициями и достижениями в сфере педагогики, и инновации мы стараемся внедрять пошире и с максимальной эффективностью», – сказал Владимир Путин на встрече.

Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет.

Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах.

Путин заявил, что рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов.