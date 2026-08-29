Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в России
Президент России Владимир Путин высоко оценил отечественную систему подготовки преподавателей.
Владимир Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в РФ, подчеркнув, что не все страны могут таким похвастаться, передает РИА «Новости».
«У нас и традиции замечательные, не все страны могут похвастаться такими традициями и достижениями в сфере педагогики, и инновации мы стараемся внедрять пошире и с максимальной эффективностью», – сказал Владимир Путин на встрече.
Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет.
Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах.
Путин заявил, что рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов.