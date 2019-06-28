Нефть подешевела в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз, однако обе эталонные марки завершают месяц в плюсе, причем для WTI рост может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures подешевели на 28 центов – до 66,27 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 27 центов – до 59,16 доллара за баррель, передает «Интерфакс».