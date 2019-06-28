Рассекречены документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Минобороны России обнародовало архивные документы, в которых идет речь о первых испытаниях автомата Калашникова.

Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) рассекретило документы о результатах испытаний образцов стрелкового оружия в 1943-1945 годах. В частности, в архивах говорится об образцах оружия старшего сержанта Калашникова, передает РИА «Новости».

По словам начальника ГРАУ генерала-лейтенанта Николая Паршина, в рассекреченных документах присутствует переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов.

«Один из документов – это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм», – сообщил Паршин.

Также обнародован отчет с результатами испытаний автомата калибра 7,62 мм, который был сделан конструктором Алексеем Судаевым.

Паршин отметил, что развитие стрелкового оружия могло происходить совершенно по иному сценарию, если бы Судаев не погиб в 33 года.

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