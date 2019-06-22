Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости

Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива, которые рассказывают о подвиге защитников Брестской крепости.

Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.

«В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что «поход на Восток» не будет для него легкой прогулкой», – говорится в сообщении.

Среди документов – одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны.

Также опубликованы воспоминания самих защитников крепости и многочисленные наградные листы.

Публикация документов приурочена к дате 22 июня 1941 года – дню нападения германских войск на Брестскую крепость и началу Великой Отечественной войны.