Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости

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22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну

Первый период войны до сих пор вызывает непримиримые идеологические спорыФото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
В России отмечают День скорби – 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Можно ли было ее отсрочить? Имел ли СССР шансы подойти к войне более подготовленным, имея выстроенную линию обороны и полный контроль над черноморскими проливами? Или пакт Молотова-Риббентропа был бессмысленной «сделкой с дьяволом»? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Россия приступила к наказанию Грузии

Грузия потеряет туристов из РоссииФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Также в указе рекомендуется не продавать туроператорам и турагентам туры в Грузию. Судя по всему, Тбилиси наступил на старые грабли и ему грозит разрыв торговых и экономических связей с Россией. Сможет ли грузинская экономика выжить без российских туристов, а грузинские виноделы – без российских покупателей? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...

События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
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Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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            Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости

            22 июня 2019, 08:32

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива, которые рассказывают о подвиге защитников Брестской крепости.

            Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.

            «В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что «поход на Восток» не будет для него легкой прогулкой», – говорится в сообщении.

            Среди документов – одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны.

            Также опубликованы воспоминания самих защитников крепости и многочисленные наградные листы.

            Публикация документов приурочена к дате 22 июня 1941 года – дню нападения германских войск на Брестскую крепость и началу Великой Отечественной войны.


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