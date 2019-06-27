Путин заявил о восхищении Петром I

Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times рассказал, что из лидеров больше всего восхищается Петром I.

Отвечая на вопрос о том, кем из лидеров он больше всего восхищается, Путин сказал: «Петром I», передает ТАСС.

На замечание, что царь уже умер, а речь в вопросе шла о современных политиках, президент заметил: «Он (Петр I) будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело».

«Из тех людей, с кем я имел возможность общаться (среди зарубежных лидеров), на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин [Жак] Ширак», – продолжил Путин. Он назвал Ширака настоящим интеллектуалом, и настоящим профессором, а также очень интересным и очень взвешенным человеком.

«У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров», – заключил российский лидер.

Ранее Путин отмечал, что Петр I «преобразил нашу страну».

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