Путин назвал национальных героев России

Президент Владимир Путин заявил, что в истории страны много героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I.

«Одного вы уже назвали – Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения», – сказал президент, отвечая на вопрос на встрече с руководителями международных информационных агентств, передает ТАСС.

«Потом – Петр I, он основал город, в котором я родился, он реформатор известный и великий, он преобразил нашу страну», – продолжил Путин.

«У нас много [героев], нельзя на ком-то одном сосредоточиться, много деятелей искусства, государственных деятелей», – добавил президент, отметив, что очень любит музыку Чайковского.

«У нас есть чем гордиться, у нас много героев», – заключил он.

Ранее глава государства назвал важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и противостояние героизации нацистов.