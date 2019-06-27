«Единая Россия» на партактиве разберет ситуацию с обвиненной в хамстве депутатом

Политсовет отделения «Единой России» в Мордовии соберет партактив и проведет разбор ситуации с обвиненной в хамском обращении с жителями депутатом Татьяной Шишкановой.

Итоги разбирательства будут переданы в региональный политсовет, который вынесет решение, заявил секретарь реготделения, председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Завтра, 28 июня, я выеду в район, где будет собран наш актив. Мы разберем это дело на месте с членами партии. После выяснения всех обстоятельств данные внутреннего расследования ситуации будут переданы в региональный политсовет. Если политсовет решит, что оснований достаточно, информация поступит уже в партийную комиссию по этике», – сообщил секретарь реготделения.

Он отметил, что тщательным образом будут изучены имеющиеся доказательства, которые должны подтвердить обоснованность выдвигаемых претензий. «Шишканова очень культурный человек. И я не думаю, что она позволила бы себе допустить приписываемое ей высказывание. Для начала надо идентифицировать голоса на записи», - сказал Чибиркин.

Он подчеркнул, что считает произошедшее провокацией. «Тем не менее, партийцы не имеют права давать волю эмоциям, а должны вести диалог, не допуская резких высказываний», – подчеркнул секретарь регионального отделения.

Ранее региональные СМИ сообщили, что Шишканова якобы грубо ответила на просьбу местного жителя принять резолюцию народного схода, касающуюся койкомест в больнице. Сама депутат объяснила, что ничего подобного в адрес гражданина не говорила.