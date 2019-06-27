Мордовский депутат нахамила местному жителю

Депутат Старошайговского района в Мордовии Татьяна Шишканова посоветовала «засунуть себе в задницу» резолюцию народного схода, которую ей подал один из местных жителей, пишут региональные СМИ.

Местный житель Петр Анисимов попытался передать депутату от «Единой России» Шишкановой резолюцию граждан, в ответ депутат посоветовала ему «засунуть себе в задницу» резолюцию, пишет издание «Столица С».

После этого оскорбленный мужчина обратился с жалобами в администрацию президента РФ и в различные органы власти.

Сама Шишканова подобный ответ Анисимову отрицает. «Глупость какая-то. Впервые об этом слышу», – сказала депутат изданию.

Отмечается, что Анисимов записал разговор с депутатом на диктофон.

«Это не к лицу любому человеку, тем более депутату, это однозначно. <...> Я тоже член партии «Единая Россия». Я думаю, поступок будут разбирать в партии. Это бесследно не обойдется», – сказал первый заместитель главы Старошайговского района Алексей Бычков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Анисимов пытался передать решение народного схода о планируемом сокращении койкомест в больнице, где Шишканова является главврачом.

«Резолюцию нам вручили через секретаря. Что делать с ней – трудный вопрос, решаем», – добавил Бычков.

Он предположил, что подобное поведение нехарактерно для Шишкановой. «Раньше такого не было. Может, у нее тяжелый день был или накопились проблемы, вот эмоции и не сдержала. А так она тактичная, веселая, жизнерадостная», – отметил Бычков.