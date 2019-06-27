Захарову объяснила «непонятливому» Зеленскому необходимость посредников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву не нужны посредники для обмена и освобождения пленных в Донбассе.

Захарова процитировала Зеленского, который заявил, что не понимает, почему у Украины должны быть посредники.

«Как, не понимает? Сам же отказался напрямую общаться с ДНР и ЛНР, о чем заявил 10 дней назад после встречи с Макроном: «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами». Это дословно», – написала она в Facebook.

Захарова заметила, что до него от прямого диалога отказался и президент Петр Порошенко.

«Вот и появились посредники. Кстати, благодаря их усилиям многие вернулись домой», – написала представитель российского дипведомства.

Ранее Зеленский заявил, что не понимает, почему лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук должен исполнять роль посредника.

В четверг в Минске Медведчук провел переговоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Обсуждался в том числе вопрос о передаче украинской стороне нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц. Позже Пасечник назвал газете ВЗГЛЯД фамилии украинцев, которых в пятницу доставят в Минск.