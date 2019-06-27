В Петербурге поисковики покажут панораму о ключевых событиях Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге в сентябре творческая группа «Невский баталист» откроет музейно-выставочное пространство, в нем в формате трехмерных панорам будет представлена история Великой Отечественной войны глазами солдата. Об этом рассказал автор проекта, глава группы Дмитрий Поштаренко.

«Планируем открыть в сентябре», – сказал он, добавив, что, «возможно, потом еще будем дорабатывать некоторые элементы», передает ТАСС.

Поштаренко показал первые залы экспозиции, которые посвящены началу войны. Всего будет оборудовано восемь залов на площади 2 тыс. кв. метров на территории культурного пространства «Севкабель Порт».

Первая тема в экспозиции – обстановка деревенского дома, который оказался в 1941 году на линии наступления. Именно оттуда начнется повествование от имени условного главного героя – сельского учителя истории, который прошел солдатом всю войну и вернулся в свой дом.

«Учитель истории – потому что он не только может нам рассказать свои воспоминания из боевого прошлого, он может высказать по некоторым сюжетам свои мысли как историк», – объяснил автор идеи. Текст повествования планируется записать на аудио, а также перевести на несколько языков, в том числе на английский, французский, испанский, немецкий, китайский.

Следуя по пути солдата, зрители увидят Белоруссию 1941 года – дороги, по которым передвигаются беженцы со своим имуществом, далее будут показаны бои на Лужском рубеже под Ленинградом, оборонный завод в Туле, Сталинградская битва, битва за Кавказ, форсирование Днепра, трудовой лагерь в Германии, уличные бои в Европе, крыша Рейхстага.

Последней темой будет возвращение домой. «Хотелось показать, какой подвиг совершили наши предки, возвращаясь домой и выстраивая не только свое жилище, а выстраивая города – заводы, фабрики и вообще всю страну», – заключил Поштаренко.

Экспозиция, как и прежние работы коллектива, создается на основе исторических документов, фотографий и кадров кинохроники, а также с учетом увиденного поисковиками во время раскопок на местах сражений. В экспозиции будут и подлинные элементы, и муляжи, а художественные образы создадут скульпторы и художники.

Первым проектом группы «Невский баталист» было создание в 2015 году в выставочном павильоне «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге временной трехмерной панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». За 2,5 месяца экспозиция приняла более 150 тыс. посетителей. Всего участники группы создали восемь панорам. В январе 2018 года в городе Кировск Ленинградской области открылся новый павильон музея «Прорыв блокады Ленинграда», оформленный участниками команды «Невский баталист».

На создание самой крупной трехмерной панорамы о войне выделен президентский грант в размере 2,1 млн рублей. Как сообщил Поштаренко, в пространстве «Севкабель Порт» экспозиция разместится временно, группа совместно с городской администрацией ведет работу по поиску постоянной площадки для новой экспозиции.