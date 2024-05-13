ВС России уничтожили 31 БПЛА ВСУ за ночь

Российские военные освободили в Харьковской области четыре населенных пункта

Российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на харьковском направлении войска группировки «Север» взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В ходе боев противник понес значительные потери: до 100 человек убитыми, два танка, ББМ «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены также французская САУ «Caesar», две гаубицы Д-20 и Д-30, две чешские РСЗО «Vampire» и РСЗО «Град».

В Минобороны добавили, что в ЛНР подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах Макеевки, Артемовки, Червоной Дибровы, а также отразили контратаки ВСУ в Стельмаховке. Потери украинской стороны составили до 190 человек, две ББМ, четыре пикапа, гаубицы М777 и «Мста-Б», орудие М119 и РСЗО «Град».

Как указали в пресс-службе, в ДНР войска группировки «Юг» улучшили положение в районах Спорного, Орехово-Василевки, Часова Яра, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Отбиты атаки ВСУ в Красном. Уничтожено до 620 украинских военных, два танка, 18 автомобилей, ЗРК «Стрела-10», САУ «Braveheart», М777, Д-20, 3 орудия L-119, 3 САУ «Гвоздика» и станция РЭБ «Нота». Разгромлены шесть полевых складов ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении группировка «Центр» продвинулась в районах Майорска, Евгеновки, Водяного и Семеновки. Отбито 10 контратак ВСУ. Потери украинской стороны составили до 415 человек, два танка (в том числе американский «Abrams»), БМП «Bradley», «Козак», три автомобиля и САУ «Paladin».

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области.