Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
ВС России уничтожили 31 БПЛА ВСУ за ночь
Минувшей ночью были пресечены очередные попытки Украины совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, средствами ПВО были уничтожены восемь БПЛА над территорией Курской области, 12 снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотников над территорией Белгородской области, семь БПЛА и четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области.
Ранее в понедельник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Становлянского округа подавлены беспилотники, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции.