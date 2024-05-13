Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
Суд оставил в силе приговор Митволю
Суд оставил в силе приговор Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения
Железнодорожный районный суд Красноярска не удовлетворил ходатайство о смягчении приговора экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, сообщил адвокат Михаил Шолохов.
По его словам, суд отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы, передает РИА «Новости».
Ранее Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор Митволю, осужденному на срок в 4,5 года колонии за мошенничество.