Оппозиця начала перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?4 комментария
11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.7 комментариев
Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».
Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.
В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.
С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).
Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.
По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.
Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.
Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий
Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».
Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.
FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной
Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.
Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.
СК: Против водителя упавшего в Мойку автобуса заведено дело о фиктивной регистрации мигрантов
Следствие установило, что в период с февраля по март 2024 года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире не менее 10 иностранных граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали на два месяца. Кроме того, стало известно, что водитель автобуса признал свою вину и выразил соболезнования семьям погибших.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.
Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области
По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».
Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.
Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».
Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.
Шойгу поручено возглавить работу ФСВТС
Песков отметил, что Шойгу «будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК». Он продолжит деятельность в сфере, которая ему хорошо известна изнутри. Шойгу будет работать «вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Кроме того, Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны, она будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.
Он в интервью телеканалу Sky News назвал это «чрезвычайно опасным», передает ТАСС.
Кэмерон подчеркнул, что западные страны надеются на то, что украинским силам удастся удержать свои позиции в текущем году. «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину», – добавил он.
Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.
В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.
Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины
Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.
Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.
Как указал Сырский, ситуация на фронте остается напряженной, российские силы ведут активные атаки в Харьковской области, а также на Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях. По его словам, наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается в Харьковской области, где в приграничных районах идут ожесточенные бои, передает РИА «Новости».
Он заверил, что для укрепления обороны принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
В Сети слушатели нашли сходство между песней армянской группы и саундтреком сериала «Ведьмак».
Напомним, победителем конкурса «Евровидение – 2024» стал швейцарский певец Немо Меттлер (Nemo). Второе и третье места заняли представители Хорватии Марко Пуришич (Бэби Лазанья) и украинский дуэт Алены Савраненко (Alyona Alyona) с Яной Шемаевой (Jerry Heil).
«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
Он прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности послать военных на Украину. Джонсон чувствует «растущее отчаяние» со стороны Запада в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон заявил, что российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы.
IIHF: У болельщиков отберут флаги России и Белоруссии в случае прохода на матчи ЧМ
Как отметили в пресс-службе федерации, флаги России и Белоруссии будут удалены с арены, передает РИА «Новости».
Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.
Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) решил продлить отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований под своей эгидой.