Освобождение из «китовой тюрьмы» назвали мучительным для животных

Процесс выпуска в Охотское море первых двух косаток и шести белух из «китовой тюрьмы» был осуществлен крайне непрофессионально, считает коалиция общественных экологических организаций «Свободу косаткам и белухам».

«Коалиция (…) считает этот выпуск крайне непрофессиональным, мучительным для животных, нарушающим все мировые стандарты и практики и противоречащим всем согласованным рекомендациям ведущих российских и международных ученых», – передает «Интерфакс» текст заявления коалиции.

По мнению экологов, с выпуском животных поспешили, не проведя этап реадаптации.

В четверг в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что две косатки и шесть белух выпущены из «китовой тюрьмы» в естественную среду.

В сообщении говорилось, что косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Уточнялось, что белухи сразу ушли в открытое море.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.