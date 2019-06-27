В Тунисе прогремели два взрыва

В столице Туниса в четверг произошли два взрыва, смертники подорвали себя на улицах города, сообщают местные СМИ.

Целью нападения второго взрыва были сотрудники контртеррористического подразделения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

В районе первого взрыва могли находиться туристы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По этим данным, взрыв, направленный против машины правоохранителей, произошел в центральном районе столицы, где много иностранных туристов. По мнению экспертов, атака могла быть запланирована с целью срыва туристического сезона в Тунисе.

МВД страны сообщило, что в результате двух взрывов пострадали девять человек, в их числе трое гражданских.

По предварительным данным, первый теракт совершила женщина, она подорвала себя в 100 метрах от французского посольства на улице Шарль-де-Голль, которая подходит к центральному проспекту Хабиба Бургибы.

Второй взрыв произошел на парковке национального контртеррористического управления. Очевидцы отметили, что после первого взрыва были слышны звуки выстрелов. Отмечается, что полицейские могли преследовать второго террориста.

Место происшествия оцеплено полицейскими. Они перекрыли улицу, ведущую к президентскому дворцу. По информации МВД, в результате взрывов никто не погиб.