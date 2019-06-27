Индийский самолет сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Совершающий рейс из Мумбаи в Ньюарк (США) самолет индийской компании Air India совершил вынужденную посадку в Лондоне в связи с сообщением о бомбе, сообщила компания в своем Twitter.

«Рейс AI191, следовавший по маршруту Мумбаи – Ньюарк 27 июня, совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы», – цитирует РИА «Новости» заявление компании из соцсетей.

Никаких других подробностей в сообщении указано не было. При этом позже Air India удалила публикацию в Twitter об угрозе, связанной с бомбой.

Лондонский аэропорт сообщил в своих соцсетях, что взлетную полосу уже открыли и она вновь функционирует. Воздушное судно «находится на изолированном месте стоянки вдали от обычной деятельности аэропорта», говорится в сообщении.

В начале июня после сообщения о бомбе на борту лайнера, следовавшего из Филиппин в Сингапур, были подняты по тревоге два сингапурских истребителя F-15.