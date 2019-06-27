Сотрудница петербургской гимназии написала заявление в полицию на сторонницу Навального

Замдиректора по АХЧ Гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елена Орлова написала заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности за клевету одной из активисток штаба Алексея Навального, ей грозит крупный штраф.

25 июня на YouTube-канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» был опубликован ролик «Анатомия рисования подписей», в котором менеджер проектов штаба Ольга Гусева заявила, что сотрудники администрации Выборгского района якобы занимаются фальсификацией подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова.

В частности, на шестой минуте Гусева обвиняет замдиректора по АХЧ Гимназии №61 Выборгского района Елену Васильевну Орлову в попытке заблокировать выход из администрации» и попытках «украсть камеру», сообщает Ruposters.

Однако позже выяснилось, что женщина на видеозаписи даже не похожа на настоящую Орлову. Как отмечает сотрудница учебного заведения, Гусева могла в любой момент проверить личность женщины с видео при помощи соцсетей, но она это не сделала.

После выхода сюжета на почтовый адрес Елены Орловой посыпались оскорбления и угрозы. Как считает женщина, данные действия со стороны штаба Навального и Гусевой порочат честь и достоинство, а также наносят неоценимый вред ее репутации, поэтому она решила написать заявление в полицию.

Тем временем пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина опубликовала заявление главы города, в котором он заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе.

Беглов также обратился в правоохранительные органы в связи с появлением в Сети провокационного видео с «фальсификацией» подписей.