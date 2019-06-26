Беглов решил не использовать подписи, собранные в Выборгском районе Петербурга

Пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина опубликовала заявление главы города, в котором он заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе.

Карпушина опубликовала видео с заявлением Беглова в своем телеграм-канале «Барышня в Смольном».

«Уважаемые петербуржцы! Хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто поддержал меня по сбору подписей на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Особые слова благодарности жителям Выборгского района. Во время выборов не только в нашем городе, но и во всем мире, существовали спекуляции. То же самое произошло в Выборгском районе. Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались что это: провокация или злой умысел. В связи с тем, что есть политические спекуляции я принял решение о том, что те подписи, которые собрали в Выборгском районе, не будем сдавать в избирательную комиссию», – сказал градоначальник в обращении.

Напомним, врио губернатора Петербурга обратился в правоохранительные органы в связи с появлением в Сети провокационного видео с «фальсификацией» подписей.