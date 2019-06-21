Беглов обратился в правоохранительные органы после провокации с «фальсификацией»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в правоохранительные органы в связи с появлением в Сети провокационного видео. Градоначальник подчеркнул, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на опубликованном ролике.

В комментарии паблику «Mash на Мойке» врио губернатора рассказал, что ему уже сообщили о провокации.

«Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», – приводит слова Беглова ФАН.

Издание напоминает, что ранее представители оппозиции попытались устроить провокацию в отношении команды Беглова. В Сети появилось видео, на котором была запечатлена якобы фальсификация подписей в поддержку кандидатуры Александра Беглова на выборах губернатора города в одном из районов Северной столицы.

Беглов выдвинул свою кандидатуру на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Чтобы зарегистрироваться в избиркоме, ему необходимо собрать подписи минимум 2% избирателей Петербурга. Предвыборная кампания стартовала в Северной столице 1 июня.

Ранее в пятницу Беглов проинспектировал строительство продолжения проспекта Ветеранов и отметил, что необходимо оборудовать велодорожки сразу в ходе строительных работ.