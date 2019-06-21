Беглов поручил принимать новые дороги только вместе с велодорожками

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство продолжения проспекта Ветеранов и отметил, что необходимо оборудовать велодорожки сразу в ходе строительных работ.

В пятницу, 21 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал с инспекцией в Красносельский район, передают «Невские новости».

Глава города проверил ход строительства продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. В ходе общения со строителями он подчеркнул, что новые дороги нужно принимать только при наличии велодорожек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга отметил, что этот велодорожки необходимо оборудовать сразу, потому что потом отдельно это делать дороже и сложней.

«Ни одной дороги не принимать без велодорожек», – сказал Беглов.

Строительство ведет АО «ПО «Возрождение». Цена государственного контракта – 970,8 млн рублей. Максимальный срок окончания работ – 20 декабря 2020 года. Врио губернатора выразил уверенность, что подрядчик справится со своими обязательствами раньше срока, и участок может быть готов уже в июле следующего года.

Беглов отметил, что жители очень ждут эту дорогу. Она соединит два микрорайона между собой.

Благодаря строительству участка новый микрорайон, который строят в Красносельском районе, будет подключен к дорожной сети. К новым домам получат проезд не только автомобили, но и общественный транспорт.

Работы на объекте стартовали в феврале 2019 года. В этом месте будет четырехполосная дорога. Ее протяженность составит 2,3 километра.