Роскачество дало рекомендации по выбору зонта

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать самый надежный зонт, который защитит и от воды, и от ветра.

«Дождь – верный спутник весны и лета большинства регионов России. И задача зонта – спасать ваш внешний вид, здоровье и даже репутацию», – сообщает пресс-служба Роскачества.

Чтобы выбрать наиболее подходящий зонт, следует тщательно проверить его в магазине при покупке. Обратить внимание стоит на качество крепления спиц и ткани купола, плавность открытия и сложения зонта, а также натяжение ткани на куполе. При открытии и сложении механизм не должен скрипеть.

Рассказали эксперты и о том, как продлить срок эксплуатации зонта. Для этого необходимо использовать его по назначению, а также правильно сушить: вешать зонт в помещении вниз куполом, не раскрывая и не убирая в чехол.

Владельцы, которые сушат зонты в раскрытом виде, со временем приводят сохнущую ткань в негодность.

Кроме того, рекомендуется промывать купол зонта под душем с мягким шампунем. Ручку зонта также стоит промывать, чтобы избавить от загрязнений. При правильной эксплуатации зонт может прослужить до 10 лет.

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