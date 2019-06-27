Пушков объявил о конце «периода Порошенко» в Совете Европы

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал провал украинских попыток помешать возвращению России в ПАСЕ.

«Украина в шоке: впервые ее примитивная линия в ПАСЕ не была поддержана Европой», – заявил он в Twitter.

По мнению Пушкова, Киев увлекся враждой с Москвой, а «киевская провинциальная «элита» не поняла логики» тех, кто не хотел выхода России из Совета Европы.

В результате «истерики и призывы Киева были проигнорированы», а «укроделегаты в бессильном протесте покинули сессию ПАСЕ».

Пушков заявил, что в СЕ «бесславно закончился период Порошенко», делегацию «просто не приняли во внимание».

По его мнению, решение ПАСЕ свидетельствует, что в Европе «услышали позицию Москвы: либо санкции, либо наше участие». Однако Пушков не исключает «новых покушений» на права России.